У поїзді в Тернополі народилася дитина: пологи приймали у купе

Пологи розпочалися на Тернопільщині у пасажирки поїзда «Київ-Ужгород».

Про це повідомили жителі Тернополя, які стали очевидцями події, «Т1 Новини».

Відомо, що пологи розпочались у неділю близько 01:00 години. Про погане самопочуття у вагітної жінки диспетчерів тернопільського залізничного вокзалу попередив провідник. Тому карета «швидкої допомоги» уже очікувала новоспечену матусю та її сина.

Медики надали необхідну допомогу жінці у вагоні купе. Її з новонародженою дитиною госпіталізували у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».