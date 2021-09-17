Ремонт Дороги Єдності М-30 у Тернопільській області перетнув екватор

На ділянках Тернопіль-Бережани та Бережани-Підвисоке траси М-30 укріплено основу та влаштовано перший шар покриття

66,3 кілометра траси М-30 Стрий – Ізварине ремонтуємо у Тернопільській області у 2021 році, підкреслюють в Службі автомобільних доріг Тернопільської області.Це пріоритетний об’єкт програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», адже створення нового маршруту приурочене 30 річниці Незалежності України. М-30 є найдовшою дорогою країни, адже простягається на майже 1 400 км.

. Підрядні організації укріпили основу завтовшки 22 см на усій протяжності дороги Стрий – Ізварине від обласного центру до межі з Прикарпаттям. Сьогодні фінішувало і влаштовано вирівнюючий шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону.

Виняток становить лише ділянка у межах міста Бережани, де капітальний ремонт включає відновлення комунікацій.

Також відкрито проїзд відремонтованими 8 мостами на ділянках Тернопіль-Бережани та Бережани-Підвисоке. Ще 5 – ремонтуються.