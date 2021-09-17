Єдиний український храм у Почаєві загородили автомийкою

Улітку у Почаєві відкрилась нова автомийка. Земельну ділянку під заклад виділили по сусідству із єдиним у місті храмом Православної Церкви України. Тож відтепер українську церкву, розташовану на окраїні Почаєва, від огляду з центральної дороги крім автозаправки затулятиме ще й мийка, а Літургія у храмі ПЦУ лунатиме навперебій із шумом та музикою з автомобільного сервісу.

Про це інформує “За Збручем”.

Як йдеться у повідомленні, релігійна громада української церкви разом із храмом Святого Миколая у центрі Почаєва була заснована ще у далекому 1993 році, втім тоді її за загадкових обставин перереєстрували на УПЦ МП. З 1998 року парафіяни безрезультатно добивалися від місцевої влади виділення земельної ділянки під будівництво нової культової споруди. Вдалось їм це лише через багато років за часів президентства Віктора Ющенка та після відмови від Миколаївського храму. Тим не менш, земельну ділянку під храм, де молитимуться українською мовою, виділили подалі від центру міста, на окраїні, за автозаправною станцією. Церква Московського Патріархату ж у місцевої влади користується значно більшими преференціями.

За даними інформаційного ресурсу OpenData, у роки незалежної України монастир Почаївської лаври УПЦ МП здобув у межах міста понад 50 гектарів землі та 7 житлових будинків. Вже зовсім недавно монастир забрав собі колишнє приміщення місцевого відділення поліції та відсудив будівлі у лікарні. Подейкують, що у планах Почаївської лаври згодом з-під своїх стін виселити і міську раду.