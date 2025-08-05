Тернопільщина перерахувала понад 11,3 мільярда гривень до Зведеного бюджету України
У січні-липні 2025 року платники податків Тернопільської області спрямували до Зведеного бюджету України 11 млрд 377 млн гривень. Це на 2,3 млрд грн або 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Перевиконання планових показників становить понад 1 млрд гривень.
До загального фонду державного бюджету надійшло 5,3 млрд грн – це на 1,7 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2024 року.
Основними джерелами надходжень стали:
податок на додану вартість – майже 2 млрд грн;
податок на доходи фізичних осіб – 1,2 млрд грн;
військовий збір – понад 1,2 млрд грн;
податок на прибуток підприємств – 640,6 млн грн.
Головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області висловлює щиру подяку відповідальному бізнесу за прозору діяльність, сумлінну сплату податків і внесок у стабільність економіки в умовах викликів. Податкова служба і надалі залишатиметься відкритою до співпраці, надаючи всебічну підтримку кожному платнику.