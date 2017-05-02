У Тернополі знову порядкують “тітушки” (фото)



У Тернополі сьогодні група невстановлених осіб захопили територію на перетині бульвару Петлюри та вулиці 15 Квітня. Там всупереч законодавству та здоровому глузду збираються збудувати готель. Адже згідно Генерального плану там зелена зона і будувати нічого не можна.

До місця подій стягуються небайдужі громадяни, аби відстояти правду.

До слова, “свободівці” Галина Гевко та Олег Климчук відповідальні за все, що відбувається на перетині цих двох вулиць, оскільки саме вони є депутатами у тернопільській міській раді від цих округів.

Нагадаємо, готель, який планують збудувати на бульварі Петлюри (на ділянці в 9 сотих, яку продали на аукціоні) буде не зовсім готелем. Містобудівна рада, яка ніби то погодила будову, насправді ж відхилила розгляд цього питання через суперечність будівельним та архітектурним нормам, – пише 20 хвилин.

Містобудівна рада відхилила розгляд цієї забудови, адже на бульварі взагалі не можна нічого будувати, – каже голова правління Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів України, член містобудівної ради Олег Головчак. – Мова не про готель на 2-3 поверхи. Звучала інформація про дев’ятиповерхову будівлю. Готелем вона буде, по великому рахунку, формально. Швидше це будуть квартири готельного типу. Якщо ще простіше, то говоримо про житловий багатоповерховий і багатоквартирний будинок. Дев’ять сотих, якщо відкинути питання розташування, добра ділянка для приватного будинку. Максимум для будинку на декілька сімей. Все навантаження “ляже” на сусідні будинки. Навряд чи на проданій ділянці вдасться розмістити і стоянку і дитячий майданчик. Але, на жаль, містобудівної ради влада не чує.

За словами заступник міського голови Тернополя Вікторія Остапчук, земельні торги у формі аукціону з продажу цієї земельної ділянки площею 0,09 га на бульварі Петлюри відбулися 11 липня 2014 року. Реєстрацію учасників проводив виконавець торгів ПП «Сомгіз» відповідно до вимог земельного законодавства, тому інформації щодо кількості учасників у міськради немає. «Стартова ціна продажу земельної ділянки становила 247 455 гривень. За результатами торгів земельну ділянку продали за 816 601 гривню. Переможцем земельних торгів став громадянин Журавель А. Р.», – каже пані Вікторія.



