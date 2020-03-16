Рецепти смачного домашнього хліба від Тетяни Мельничук із Збаража

Кожного дня в оселі Тетяни Мельничук із Збаража пахне свіжоспеченим хлібом. Бо так ще з дитинства повелося у її родині. Вона бачила, як бабуся виготовляє хліб та дріжджову випічку, й успадкувала давні рецепти та продовжує прославляти рід – своїми хлібами.

– Згадуючи дитинство, в моїй уяві завжди постає бабуся Аделія і її ароматні пиріжки, – пригадує Тетяна. – Коли б не зайшла до неї, вона щоразу частувала мене солодкою випічкою. Завжди смачним вдавався і хліб моєї мами, яка працювала технологом на хлібзаводі. А ще мати любила пекти пляцки. Найбільше готувала їх на храмовий празник та великі свята. Пекла не менше десяти виробів, щоб і домашні мали чим ласувати, і гостям аби було що в сумку покласти.

Так і зростала Тетяна у цьому кулінарному світі – спочатку більше як дегустаторка, а коли їй виповнилося п’ятнадцять літ, то й собі закортіло спекти щось смачненьке. Найбільше господиня подружилася з дріжджовим тістом і тепер постійно балує свого чоловіка та двох доньок то свіжим хлібцем, то булочками та печивом. А крім цього, ще й смачними супами, вишуканими другими стравами і варениками з різною начинкою, які обов’язково готує до недільного столу.

– Коли я вийшла заміж, то перше, що купила собі – зошит для кулінарних рецептів, – розповідає Тетяна. – Йому вже двадцять років минуло, але я й досі заглядаю туди. Тепер у мене є вже п’ять таких записників, у яких зберігаються бабусині і мамині рецепти, а також запозичені з книг, журналів та інтернету.

Тетяна Мельничук завжди готує з любов’ю. Кожну страву присмачує ніжною турботою про рідних. З особливим настроєм береться до випічки хліба.

– Мама мені заповідала, що до тіста обов’язково слід дати дрібку любові, тоді воно неодмінно вдасться, – каже господиня. – Не без того, що треба брати лише якісні і свіжі дріжджі, добре борошно і дотримуватися відповідних пропорцій.

Коли духмяний хліб уже на столі, а в хаті витає п’янкий запах ванільних рогаликів, Тетяна Мельничук береться за вишивку. Це ще одне красиве захоплення цієї працелюбної жінки, яке приносить їй неабияке душевне задоволення. Радіє її материнське серце і тоді, коли бачить, як пораються біля кухні доньки Христина та Наталя. Бо так у їхній родині заведено: бути гарною господинею – це шляхетна справа кожної жінки.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”

🍞🥨🥐РЕЦЕПТИ СМАЧНОЇ ВИПІЧКИ ВІД ТЕТЯНИ МЕЛЬНИЧУК

🍞Хліб «СЕЛЯНСЬКИЙ»

☝️Спочатку готуємо бігу – дріжджову закваску холодного бродіння, яка зберігається в холодильнику до двох тижнів.

Отож, беремо 210 г борошна, 1,5 г сухих дріжджів (0,5 ч. л.) або 4 г пресованих, 210 мл води, 0,5 ч. л. цукру.

З 210 мл холодної води відлити 50 мл. У цій кількості теплої води розвести дріжджі і цукор, залишити на 15 хвилин. До просіяного борошна додати розведені дріжджі, решта холодної води, перемішати, помістити до холодильника. Раз на добу легенько вимішати. З цієї порції виходить 400 г опари. Бігу можна використовувати через добу. Чим вона старіша – тим краще.

🥣Тісто для хліба:

400 г біги, 150 г води, 1/6 ч. л. дріжджів сухих або 2 г пресованих, 300 г борошна, 8 г солі.

👩‍🍳Приготування:

На одну годину витягнути бігу з холодильника, щоб зігрілась. Розвести дріжджі в теплій воді (якщо сухі дріжджі, то залишити на 15 хвилин). До 400 г біги додати розведені дріжджі, борошно – все перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім всипати сіль і замісити тісто (впродовж 10-12 хвилин). Зробити з нього кулю і залишити на 2 години. За цей час через кожні 30-60 хвилин обминати його руками.

Відтак тісту надати форму, на 40 хвилин покласти догори швом у кошик, вкритий полотенцем і притрушений борошном.

♨️Духовку разом із деком нагріти до 220-210 градусів. На гаряче деко, встелене пергаментним папером і присипаним борошном, викласти тісто, повернувши швом догори. Зверху зробити надрізи.

Випікати 15 хвилин при температурі 220-210 С з парою (на дно духовки помістити сковорідку з окропом) і 35 хвилин при температурі 180-200 С – без пари. Вага хліба – 800 г.

🍞ХЛІБ ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНИЙ

✅200 г житнього борошна, 300 г пшеничного борошна, 2 ст. л. житнього солоду, 400 мл води, 10 г сухих дріжджів, 1 ст. л. кмину, 1 ст. л. льону, 25 г (1 ст. л.) цукру, 15 г (1, 5 ч. л.) солі, 20 мл (1ст. л.) олії.

👩‍🍳Приготування:

Два види борошна просіяти, додати солод. У середині зробити заглиблення, влити туди теплу воду, всипати дріжджі, цукор та залишити на декілька хвилин для активації. Після цього додати кмин, льон, сіль і замісити тісто (місити впродовж 5 хвилин). Наприкінці влити олію і знову замісити. Тісто накрити рушником і дати вирости удвічі (приблизно 40 хвилин). Відтак знову Тісто ще раз обім’яти, скласти з боків до середини на 40 хвилин помістити догори швом у кошик, встелений рушником і присипаний борошном.

♨️Деко поставити у духовку і розігріти її до 220 градусів. Хліб перевернути швом донизу на гаряче деко з пергаментом (можна присипати борошном). В духовці зробити паровий ефект (можна на дно поставити сковорідку з окропом).

Хліб пекти 10 хвилин, відтак зменшити температуру до 180 С, забрати окріп і випікати ще 20-25 хвилин. Хліб виходить вагою 900 грамів.

🥐ПІСНІ РОГАЛИКИ З ВИШНЯМИ

✅200 мл води, 25 г дріжджів, 0,5 ч. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 200 мл олії, 0,5 кг борошна, 0,5 л консервованих вишень, цукрова пудра.

👩‍🍳Приготування:

До води додати цукор, сіль, олію – закип’ятити, охолодити до теплого. Відтак додати дріжджі, розмішати і поступово всипати борошно. Замісити тісто, залишити на 20 хвилин.

Тісто поділити на 4 частини, кожну розрізати на 12 сигментів, начинити вишнями, сформувати рогалики.

♨️Випікати при температурі 180 С. Готові рогалики посипати пудрою.

🥯СИРНЕ ПЕЧИВО З ЯБЛУКАМИ

✅150 г молочного сиру, 75 г цукру, 7 г порошку до печива, щіпка солі, 6 ст. л. олії, 1 п. ванільного цукру, 250 г борошна, 1 яйце.

🍏Начинка:

2 яблука, 50 г цукру, 1 ч. л. кориці, 1 яйце, 1 ст. л. маку (можна льон, конжут).

👩‍🍳Приготування:

До сиру додати збите з цукром ванільним цукром яйце, олію, борошно з порошком до печива. Замісити тісто, накрити рушником і дати постояти 20 хвилин.

Розділити тісто на дві частини. Розкачати круг діаметром 25 см і товщиною 0,5 см. Поділити на 8 секторів, зробити надрізи, викласти кусочки яблук, посипати цукром і корицею. Загорнути вузьким кінцем під низ. Змастити збитим яйцем, посипати маком або льоном чи кунжутом.

♨️Випікати при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин.