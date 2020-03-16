В умовах карантину «Оксфорд Медікал» працюватиме у звичному режимі

Коронавірус – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання, наприклад, застуду, так і серйозні, як пневмонія.

Наразі відомо, що він передається крапельним та контактним шляхами, тобто через мікрокраплі, які утворюються при кашлі та чханні. Оскільки це вірусна пневмонія, антибіотики не приносять користі, а відновлення залежить від стану імунної системи людини.

Тому, якщо у Вас з’явились такі симптоми, як кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, діарея – негайно зверніться за медичною допомогою та повідомте про можливі контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.

Хочемо Вас повідомити, що в умовах карантину Ми будемо працювати для Вас у звичному режимі.

А для вашої безпеки просимо дотримуватись таких правил, які відтепер діють в МЦ «Оксфорд Медікал»:

приходити в медичний центр самостійно, щоб не наражати на безпеку своїх близьких;

зберігати безпечну дистанцію один з одним , мінімум 1-1,5 м;

користуватись антисептиком, адже дезінфікуючі засоби допомагають вбити вірус;

приходити з своєю маскою для додаткового захисту себе та інших.

Для запису телефонуйте за номером (0352) 52 52 52 або (068) 7 52 52 52 .

https://ternopil.oxford-med.com.ua/