У Чорткові облаштовують меморіал загиблим борцям за волю України

На Центральному кладовищі на вулиці Степана Бандери у Чорткові завершують облаштування меморіалу загиблим борцям за волю України.

Ідея відновлення та створення цього меморіального простору належить Володимиру Мармусу — члену легендарної Росохацької групи та батьку загиблого у російсько-українській війні захисника Василя Мармуса.

Ініціативу підтримала Чортківська міська рада на чолі з міським головою Володимиром Шматьком. Із міського бюджету на облаштування території меморіалу, придбання хрестів, завезення землі та проведення благоустрою виділили 900 тисяч гривень.

Силами комунального підприємства «Благоустрій» завершили встановлення останніх 24 хрестів із 90 запланованих.

Найближчим часом на територію меморіалу додатково завозитимуть землю, засіватимуть траву та проводитимуть інші роботи з благоустрою.

Цей меморіальний простір має стати місцем пам’яті про людей, які в різні періоди української історії боролися за свободу України, не скорилися та заплатили найвищу ціну за право нашої держави бути вільною.