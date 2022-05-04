Роботодавці Тернопільщини сплатили понад 1,7 млрд грн єдиного внеску

Плюс 21 відсоток – такий результат сплати єдиного внеску роботодавцями Тернопільщини у квітні цього року. Відтак приріст платежу склав 87,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Загалом упродовж січня-квітня 2022 року від наші краяни перерахували на соціальні потреби понад 1,7 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з чотирма місяцями минулого року сплата зросла на 15 відсотків або 231,9 млн гривень», – розповів очільник податкової служби області.

Нагадаємо, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.