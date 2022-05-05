На Тернопільщині найближчим часом зменшиться дефіцит пального на АЗС

Уряд здійснив усі необхідні кроки, щоб уже за кілька днів послабити дефіцит пального на АЗС. Зокрема, прийнято зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Україна уклала договір з Польщею щодо постачання бензину. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник військової адміністрації Володимир Труш.

Щодо Тернопільської області, то:

– п ідприємства критичної інфраструктури (медична, енергетична, комунальна сфери) та військові пальним забезпечені.

– п роводяться постійні консультації з перевізниками. На сьогодні автобусне сполучення виконується у повному обсязі, однак не виключається, що кількість міжміських рейсів може дещо скоротитися.

– Уряд не встановлював жодних обмежень щодо обсягу відпуску пального в одні руки. Такі рішення суб’єкти господарювання приймають самостійно.

-д ля завершення посівної пального вистачає. Більшість фермерських господарств наперед запаслися необхідним паливом.

“ Разом з операторами АЗС на постійному зв’язку координуємо логістику для зменшення черг на заправках. Поряд з цим, частина водіїв роблять невиправдано великі запаси пального. Такі дії лише послаблюють ситуацію на паливно-мастильному ринку і порушують баланс. Тому закликаю усіх чинити обдумано, використовувати власні транспортні засоби за реальної потреби”, – зазначив Володимир Труш.