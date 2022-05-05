08:00 | 5.05.2022
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На Тернопільщині найближчим часом зменшиться дефіцит пального на АЗС

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Уряд здійснив усі необхідні кроки, щоб уже за кілька днів послабити дефіцит пального на АЗС. Зокрема, прийнято зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Україна уклала договір з Польщею щодо постачання бензину. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник військової адміністрації Володимир Труш.
 
Щодо Тернопільської області, то:
 
– підприємства критичної інфраструктури (медична, енергетична, комунальна сфери) та військові пальним забезпечені.
– проводяться постійні консультації з перевізниками. На сьогодні автобусне сполучення виконується у повному обсязі, однак не виключається, що кількість міжміських рейсів може дещо скоротитися.
Уряд не встановлював жодних обмежень щодо обсягу відпуску пального в одні руки. Такі рішення суб’єкти господарювання приймають самостійно.
ля завершення посівної пального вистачає. Більшість фермерських господарств наперед запаслися необхідним паливом.
 
Разом з операторами АЗС на постійному зв’язку координуємо логістику для зменшення черг на заправках. Поряд з цим, частина водіїв роблять невиправдано великі запаси пального. Такі дії лише послаблюють ситуацію на паливно-мастильному ринку і порушують баланс. Тому закликаю усіх чинити обдумано, використовувати власні транспортні засоби за реальної потреби”, – зазначив Володимир Труш. 

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