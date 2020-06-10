Романтичні руїни. “Малий Версаль”, або Дива Тернопільщини (відео)

Захоплюємося чужим, не бережемо своє. Чи знали ви, що в Україні є свій Версаль? А в якій області найбільша концентрація замків та палаців? “Малим Версалем” назвав Оноре де Бальзак у 1848 році Вишнівецький палац. І саме на Тернопільщині залишилося з різних епох понад третина в усіх в Україні пам’яток архітектури місцевого та національного значення. Через карантин та закриті кордони нам усім доведеться відкласти подорожі. Підзарядитися енергетикою та насолодитися красою можна і вдома. От тільки чому ми українці, нехтуємо тим, чим мали б пишатися? Доводимо до руїн те, що в усьому світі приносить мільйонні прибутки? Чи стане ситуація з карантином у нагоді внутрішньому туризму? Якої державної підтримки потребує культура, мистецтво та історія? Ми покажемо лише маленьку частинку того, що варто побачити на Власні очі – Вишнівецький палац, Збаразький замок та унікальний костел Святої Трійці у Бережанах.

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