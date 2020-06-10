Під Тернополем внаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали люди

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 червня на автодорозі Тернопіль – Львів поблизу кафе «Росинка». Близько 13.00 годин, тут, не розминулись автомобілі «IVECO» (фура), «Volkswagen Т5» та «Chevrolet».

Внаслідок аварії постраждали дві жінки: пасажирка автомобіля «Chevrolet», 38-річна жителька м. Хмільник Вінницької області та пасажирка автомобіля «Volkswagen Т5» 23-річна жителька с. Кривче Борщівського району. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.