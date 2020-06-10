Василь Петровський з Тернопільщини створює дерев’яні скульптури для найвідвідуванішого в Європі парку розваг

Так лаконічно і водночас влучно говорить про себе і свою працю талановитий художник і знаний майстер зі створення найрізноманітніших виробів із деревини Василь Петровський, який проживає в Кременці. Ще красномовніше про його роботу, багатий внутрішній світ, велику уяву та золоті руки говорять витончені авторські роботи. Їх у доробку Василя Васильовича, який зайняв власну нішу з виготовлення масштабних проєктів, чимало. Особливою його гордістю є великі арт-об’єкти, на створення яких інколи йде пів року й більше, але в кінцевому підсумку ці вироби є окрасою й гордістю для багатьох замовників. Здебільшого – це власники ресторанів, парків і готелів. Левова частка з них – за кордоном, зокрема, у Німеччині, адже мій співрозмовник працює в найвідвідуванішому в Європі парку розваг Europa-Park, який знаходиться в місті Руст. На його площі в понад 60 гектарів є найбільший вибір атракціонів і розваг. Окрасою цієї величезної казкової території, а також його частиною є вироби з дерева Василя Петровського, які він виготовляє для парку майже двадцять років. За цей час талановитий художник знайшов своїх прихильників, зумів здійснити давню мрію – займатися улюбленою справою й отримав масштабний майданчик для реалізації великого творчого потенціалу.

Насправді шлях до успіху мого співрозмовника був довгим і нелегким, і лише йому відомі всі перешкоди, проте, мрія виявилася сильнішою за все інше. Перш ніж потрапити на цю роботу, Василь Васильович працював вчителем трудового навчання, ще якийсь час їздив, як багато наших співвітчизників, на заробітки. А пізніше цілком випадково натрапив на оголошення про пошук працівників у Europa-Park і надіслав власне резюме. Відповідь на нього отримав лише через сім місяців. Власне, відтоді, у 2011 році й розпочалася його активна діяльність як художника й майстра з різьби по дереву.

– Мені надзвичайно комфортно працювати в цьому інтернаціональному середовищі з різноманітною культурою й тисячами відвідувачів щодня, бо я працюю у своїй стихії, – розповідає Василь Петровський. – Я виконую замовлення, які стосуються художньої обробки деревини, успішно реалізовую також власні проєкти, пов’язані з ручною обробкою, які виконую від початку – малюнка ескізу й до завершення роботи і, навіть, обираю місце для інсталяції. До цього був період, коли виготовляв сувенірну продукцію, влаштовував майстер-шоу, під час яких відвідувачі заходили в майстерню і спостерігали за моєю роботою. Усе це дало мені хороший досвід і поштовх до розвитку.

Окрім того, Василь Васильович постійно удосконалюється, цікавиться відповідною літературою, а також ділиться власним досвідом і на сторінках соцмереж Facebook та Instagram демонструє власні вміння та вироби.

Сьогодні Василь Петровський проживає в Кременці, куди повертається кожних пів року. Саме звідси – з навчання в коледжі на вчителя трудового навчання і креслення та керівника гуртка народних промислів і розпочалася його творча стежка. Хоча потяг до мистецтва в нього був із раннього дитинства. Ще будучи маленьким, пригадує Василь Петровський, він міг спокійно просиджувати на самоті в затишному місці за малюванням. Ніхто з родини не володів таким талантом і не прищеплював йому до цього хист. Так само й сьогодні Василь Васильович любить затишок і спокій, які його надихають. А ще – природну красу. Власне, тому він оселився в Кременці біля мальовничого ботанічного саду. Багатий рослинний світ та природні ландшафти допомагають творчій особистості відновитися та часто підштовхують до нових ідей. Одна з таких, яка з’явилася у Василя Петровського нещодавно, пов’язана саме з розвитком Кременецького ботанічного саду. Тут він вирішив залишити частинку себе і створити для саду композицію з власних виробів із дерева. Тут, як каже мій співрозмовник, замовником його робіт буде не одна особа, а всі люди, які зможуть ними насолоджуватися. Водночас для Василя Васильовича це буде ще один реалізований задум і зроблена хороша волонтерська справа.

Перший виріб – лавочка у вигляді борсука вже виготовлена і знайшла своє місце поміж козацького ялівцю.

– Вона виготовлена із товстого аварійного дерева, яке зрізали в саду, – розповів Василь Васильович. – У ході роботи я спеціально не знімав товщину ясеня, щоби виріб максимально зберіг природну красу дерева. Тому саме природа, а не мої руки стала основним засобом виразності.

Аналогічно, ландшафт, рослини і вся атмосфера в ботанічному саду, за задумом автора, підкреслюватимуть красу інших його виробів. Скільки їх буде, і, які саме, Василь Петровський наразі не розголошує. Проте, каже він, вони створюватимуть єдину композицію і, якщо все буде добре, його волонтерський проєкт може тривати роками, а Кременецький ботанічний сад може стати своєрідним арт-майданчиком і привабливішим місцем для відвідувачів.

Водночас Василь Петровський на досягнутому зупинятися не збирається. Займаючись різьбою по дереву понад двадцять років, власними виробами він доводить, що його робота – це не ремесло, а мистецтво, яке займає чільне місце в сучасному світі, а вироби із дерева є статусними та вічними.

Теоретичні знання, художній хист, творча уява і практичний досвід підштовхують художника рухатися вперед. Саме тому, не заперечує він, що на дереві він не зупинятиметься. У майбутньому, можливо, використовуватиме для роботи також камінь, метал чи бетон, які зможе навіть чудово поєднати. Головне, каже він, що знайшов себе, адже пошуки були довгими й самому не завжди вірилося, що його хобі колись стане улюбленою роботою, яка приноситиме задоволення собі й оточуючим.

Любов ТИМЧУК