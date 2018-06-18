Російська православна церква знищує Почаївську Лавру

Комплекс споруд Почаївської лаври, є пам’яткою архітектури національного значення, знаходиться у власності держави та входить до складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У 2016 році Міністерством культури України підписано із ДІАЗом новий договір про охорону архітектурних споруд Лаври, за яким визначається особливий порядок дозволу на проведення будівельних чи реставраційних робіт, як по відношенню до самого об’єкта архітектури, так і на території довкола нього.

Разом з тим, за часів Незалежності України, внаслідок господарювання російської православної церкви пам’ятка архітектури змінилася до непізнаваності. Преображенський собор, готелі, паркінги, магазини, столові і паркани протягом 20 років самовільно будувались на території заповідника і постфактум узаконювалися продажними чиновниками різних рангів. До відповідальності за незаконне будівництво на заповідній території ніхто не був притягнутий.

Звиклі до вседозволеності очільники монастиря УПЦ МП продовжують спотворювати історичне обличчя святині новими і новими забудовами. Цього разу в Почаївській лаврі, просто під носом в керівництва Кременецько-Почаївського ДІАЗу, будуються нові ворота, які не входять в архітектурний ансамбль. За нашими даними, жодних дозволів та погоджень на це будівництво Московський патріархат не отримував, як завжди розраховуючи на «покровителів» у високих кабінетах, які можуть все «порішати».

Ми звертаємося до ДАБІ в Тернопільській області та Кременецько-Почаївського ДІАЗу з вимогами провести перевірки законності вищевказаного будівництва на території Почаївської лаври. У свою чергу, Вільні Люди проконтролюють, щоб дозволи і погодження в УПЦ МП раптово не з’явилися «задніми числами», а винні у порушенні чинного законодавства, як і ті, хто був зобов’язаний, але жодним чином не реагували на самовільну забудову, були притягнуті до відповідальності.

Може комусь здається, що ми надмірно акцентуємо увагу на УПЦ МП, але так об’єктивно склалось, що жодна інша релігійна інституція на Тернопільщині, так цинічно і нахабно не порушує закон, ще й прикриваючись звинуваченням в «утисках церкви».

Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану