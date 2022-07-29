На Тернопільщині хор «Байрактар» відправився у турне, щоб зібрати кошти на однойменний безпілотник (відео)

Новостворений хор «Байрактар» на Тернопільщині розпочав збір коштів на придбання безпілотника Bayraktar для Збройних сил України.

Днями учасники співали патріотичні пісні для працівників Фермерського господарства «ГАДЗ» та ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Так розпочалися їхні гастролі Тернопільщиною.

Хор «Байрактар» створили учасники розмовного клубу «Слово». У ньому – переселенці, які вивчають українську мову.

– У цей хор увійшли люди, які втратили свої домівки. Вони з Харкова, Маріуполя, ніколи не розмовляли українською мовою. Зараз вже не тільки розмовляють, а співають українські патріотичні пісні, – розповіла керівниця хору Олена Плахцінська.

Одна із учасниць хору – жителька Нікополя Аміна.

– Я дуже дякую Тернопільщині, цим чудовим людям, нашим новим друзям. Дуже хочеться вірити, що завдяки всім вам скоро буде наша перемога. Слава Україні! – наголосила дівчина.

Сільський голова Трибухівців Олег Ковдрин подякував хору за візит та піднесення патріотичного духу.

– Мені дуже приємно бачити таких талановитих людей у нашій громаді. Українці завжди знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Бачите, як ви об’єдналися у Тернополі. У нас в громаді також є багато внутрішньо переміщених осіб. Ми намагаємося їм допомагати усім, що в наших силах. Ви робите велику справу. Думаю, щось схоже започаткуємо і ми, – зазначив Олег Ковдрин.

Директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Казимир Попіль підтримав ініціативу співаків та вручив кошти від імені підприємства.

– Нам дуже приємно, що ви потрапили до нас. Думаю, це хороший старт. Не знаю, наскільки швидко ви зберете кошти на «Байрактар», але бажаю, щоб усе вдалося. Ми хоч на одне колесо передаємо вам від нашого підприємства, – сказав Казимир Попіль.

Також хор «Байрактар» виконав «Червону руту» у садах Петра Гадза.