Рятувальники Тернопільщини закликають до безпеки!

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі, повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

• 🔥 Пожежа скирти з тюками соломи у селі Мшанець, Тернопільський район. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати дві сусідні будівлі 🏠.

• 🏚 Пожежа господарської будівлі у селищі Мельниця-Подільська, Чортківський район. Вогнеборці врятували дві будівлі.

Нагадування від рятувальників про основні правила безпеки у побуті:

1. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади та опалювальні прилади.

2. Перевіряйте стан електромережі та проводки. Зношені дроти можуть спричинити коротке замикання ⚡.

3. Регулярно очищуйте димоходи від сажі. Це допоможе уникнути загоряння у системах опалення 🏠🔥.

4. Не використовуйте відкритий вогонь поблизу легкозаймистих матеріалів.

5. Тримайте під рукою засоби первинного пожежогасіння, такі як вогнегасники.

У разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно телефонуйте за номером 101 📞. Дотримання простих правил може врятувати життя та майно! ✅🔥

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