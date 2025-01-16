На Тернопільщині нелюд до смерті забив чоловіка за зірвану малину

До 8 років ув’язнення засуджено мешканця Почаєва за нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Кременецький районний суд визнав винуватим жителя Кременеччини у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) та призначив йому покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що мешканець м. Почаєва, перебуваючи у закинутому складському приміщенні колишньої фабрики, кілька разів вдарив дерев’яною палицею по тілу й по голові безхатька, котрий на той час там проживав. Заподіяні тілесні ушкодження стали причиною смерті потерпілого. Приводом для з’ясування стосунків між чоловіками була зірвана безхатьком малина з кущів винуватця бійки.

Відтак, за вироком суду, мешканець Почаєва проведе 8 років за ґратами.

Вирок ще не набув законної сили.





