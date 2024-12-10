Рятувальники врятували житловий будинок у Скалі-Подільській!

Учора, 9 грудня, о 22:33 надійшов виклик: у житловому будинку в селищі Скала-Подільська виникла пожежа. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

✅ Завдяки оперативним діям наших бійців вдалося врятувати будівлю!

❌ Вогнем пошкоджено 10 м² перекриття, з яких 4 м² знищено.

Зима — це не лише казкова пора, а й час підвищеного ризику пожеж. Бережіть свій дім, дотримуючись простих правил пожежної безпеки:

Не залишайте обігрівачі ввімкненими на ніч 🌙.

Використовуйте тільки сертифіковані електроприлади ⚡.

Чистіть димоходи від сажі й слідкуйте за станом пічного опалення 🔥.

Не перевантажуйте розетки, не сушіть речі над відкритим вогнем.

Установіть пожежні датчики — вони рятують життя 🚨.

Пильність і відповідальність допоможуть уникнути лиха! Бережіть себе 💛.