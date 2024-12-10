Тернопільські податківці виграли в судах 111 справ насуму майже 89 млн гривень

Протягом січня-листопада 2024 року (станом на 01.12.2024) на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 573 справи за позовами платників податків до ГУ ДПС на суму 792 млн грн, з яких розглянуто 345 справ на суму 140,6 млн грн, зокрема, на користь ГУ ДПС області – 111 справ (у тому числі немайнові спори) на суму 88,87 млн грн та на користь платників податків – 234 справ на суму 51,73 млн гривень.

Із загальної кількості справ, що у звітному періоді перебували (перебувають) на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становлять справи за позовами платників податків до органів ГУ ДПС області про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень – 245 справ на суму 742,4 млн грн, розглянуто 138 справ на суму 125,52 млн грн, з них на користь органів ГУ ДПС області – 78 справ на суму 74,87 млн гривень.