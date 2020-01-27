17:30 | 27.01.2020
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Садочки в Чорткові запрацюють, а у школах карантин продовжується

Irena 0 Views Прокоментуй!

Світлина від Чортківська міська рада.

Сьогодні, 27 січня, у зв’язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ у Чорткові та районі відбулося повторно спільне засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській райдержадміністрації.

Керуючись отриманою інформацією від Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України», КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги» члени комісій вирішили продовжити карантин у школах міста до 31 січня включно, а дошкільні навчальні заклади відновлять роботу вже завтра, 28 січня.

 

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