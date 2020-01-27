На Тернопільщині суд конфіскував човен і знаряддя лову в риболова

Суд конфіскував човен і знаряддя лову за порушення правил рибальства

Тернопільським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу Павла Г. на постанову Борщівського районного суду від 19 грудня 2019 року.

Даною постановою обвинуваченого визнано винним за ч.4 ст. 85 КупАП (грубе порушення правил рибальства) та оштрафовано на 510 грн. Крім того, суд постановив вилучений у Павла Г. надувний гумовий човен із веслом та ножним насосом до нього — конфіскувати, а знаряддя незаконного лову — знищити.

Не погодившись із судовим рішенням, 41-річний Павло Г. подав апеляційну скаргу та просив дану постанову скасувати і закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Оскільки рибу ловив вудкою та гачком зачепив чужу сітку, вирішив її витягнути та викинути з води на берег, але був помічений інспектором рибоохоронного патрулю.

Заслухавши апелянта, розглянувши матеріали справи, дослідивши доводи апеляційної інстанції, суддя Тернопільського апеляційного суду пришла до висновку, що постанова суду першої інстанції є законною та обґрунтованою і підстави для її скасування відсутні, тому апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення місцевого суду — без змін.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду