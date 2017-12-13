Самотнього лелеку прихистили монахи Свято-Духівського Почаївського чоловічого монастиря: як це було

Кілька днів самотній лелека бродив центральною вулицею міста. Де ночував ніхто не знає, але вранці з’являвся на вулиці Словацького та Шевченка. Брав їжу з рук перехожих і довірливо ходив за людьми, пише Вікторія Іваницька на сайті КременецьСіті.

Коли лелека опинився поряд з редакцією місцевї газети “Діалог”, журналісти зрозуміли, що зобов’язані його прилаштувати десь на зимівлю. Ловити птаха допомагали перехожі, а прилаштувати на зимівлю – Почаївський міський голова Василь Бойко. З його допомогою домовилися про нові апартаменти при Свято-Духівському Почаївському чоловічому монастирі. Настоятель не відмовив у рятуванні лелеки. Адже зимівлі просто неба він би не переніс.

Нова “прописка” лелеки на зиму не випадкова. Це напрочуд гарне місце, справжнісінький зоопарк при діючому монастирі. Райський куточок, облаштований монахами. Тепер, поряд із павичами, страусами, фазанами та іншими екзотичними птахами проживатиме і наш лелека.

З’ясувалося, що він ще влітку травмував ногу. До осені трішки одужав. Нога зрослася, проте у вирій з іншими полетіти не зміг. Одного дня птахи покружляли над нашим лелекою і здійнялися в небо, а він залишився… Проживав на околиці, згодом прибився ближче до осель, навчився мешкати поруч. Довірився, а тому залишити напризволяще лелеку не могли.

P.S. У редакції “Діалогу” теж освоївся швидко. Прилаштувавшись на сейфі, залюбки ловив рибку на льоту. До речі, рибкою пригостили перші волонтери, котрі теж пообіцяли взяти птаха під опіку.

КременецьСіті