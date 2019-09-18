Санаторії в Бережанах, Кременці та Яблуневі реорганізують

Прийнято рішення, попередньо обговорене на комісії, про створення на базі Бережанського обласного дитячого гастроентерологічного санаторію, Кременецького обласного дитячого психоневрологічного санаторію та Яблунівського дитячого протитуберкульозного санаторію структурні відділення (підрозділи) Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

Планово створити статути даних структур з урахуванням усіх питань збереження робочих місць та комунального майна.