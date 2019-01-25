Села, що біля Тернополя, проти підвищення вартості проїзду до міста

На громадські слухання прийшли і зареєструвались 38 мешканців Великих Бірок, сільські голови сіл Малий Ходачків і Смиківці. З поважних причин не з’явились на громадські слухання запрошені представники перевізників та Тернопільської райдержадміністрації. В результаті обговорення, учасники громадських слухань одностайно прийняли рішення про проведення повторних слухань з даного питання, в наступний четвер 31 січня, за участю запрошених що не з’явились, та звернення до голови Тернопільської РДА.