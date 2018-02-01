У школах Тернопільського району серед дітей бійців АТО провели конкурс “Я намалюю тобі мирне небо”. Із понад 50 робіт конкурсна комісія відібрала 12 найкращих.

14-річна учениця Малоходачківської школи Катя Саламандра одна із учасниць конкурсу. Її малюнок під назвою «Україна без війни» журі визнало одним з найкращих. Дівчина пригадує, як переживала за тата, коли він був на сході і як чекала на його повернення. Катя каже, що у малюнок вклала своє найбільше побажання: «Малюю про те, якою я уявляю Україну без війни. Мій батько служив на сході упродовж року. Дуже переживала за нього, коли був у зоні АТО. Один раз під час телефонної розмови з ним я почула, як стріляли. Це було дуже страшно. Мій батько рік тому був демобілізований. Хочу, щоб в Україні був мир. Мій малюнок саме про це».

Участь в конкурсі взяли учні від 1 до 9 класів. 12 найкращих малюнків стануть ілюстраціями календарів, які будуть згодом надруковані. Проект “Я намалюю тобі мирне небо” втілюється за сприяння Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Такі патріотичні календарі, зігріті побажаннями і мріями дітей про мир в Україні, ми передамо нашим воїнам в зону АТО. Перший тираж надрукуємо не менше тисячі. Участь у конкурсі взяли учні усіх шкіл Тернопільського району. Вікова категорія дітей – різна. Як бачите, ці малюнки є різнобарвними. Діти вклали щирі емоції, передали свої відчуття щодо теми конкурсу. Кожен учасник намалював, яким є для нього мирне небо», – зазначає депутат Тернопільської районної ради, керівник секретаріату територіальної організації партії «БПП «Солідарність» Володимир Дзудзило.

«Я щиро вірю в те, що малюнки наших діток, які будуть переформатовані в настінний календар, неабияк підтримають наших захисників. Наймолодшим авторам 6-7 рочків. У кожній із їхніх робіт лунає щире прагнення миру і єдності для нашої держави. В їхніх полотнах, не побоюся цього слова, і сонце, і поле й птахи і щасливі обличчя – більшість робіт виконано в жовто-блакитних барвах. Цей календар, який буде сформований з дитячих малюнків, буде передано бійцям 44- бригади та неодмінно – розрадить і нагадає про домівку, де про них думають, непокояться і чекають», – наголошує голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий.

Для переможців конкурсу влаштували розваги у ТРЦ “Подоляни”.

«Торговельно-розважальний центр “Подоляни” активно долучається до заходів, які спрямовані на допомогу родин учасників АТО, щоб діти могли приїхати до нас і отримати позитивні емоції. Як правило, в нашу програму входить частування, каток, боулінг, перегляд кінофільмів, мультфільмів. Програма є насиченою і цього разу діточки каталися на ковзанах, грали у боулінг. Для багатьох дітей, які приїхали з району, не завжди є така можливість так провести вільний час. Тому ми це робимо і радіємо з того, що можемо свою маленьку частку внести у підтримку родин бійців АТО і подарувати дітям позитив», – каже генеральний директор торговельно-розважального центру “Подоляни” Михайло Ібрагімов.