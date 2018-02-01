Тернопіль ініціював створення Асоціації фільмкомісій

У Тернополі представники кінокомісій українських міст підписали меморандум про взаємодію у створенні кіно. Задекларували також намір створення Асоціації фільмкомісій України.

Процес створення кінокомісій в Україні розпочався 2 роки тому. Сьогодні вони працюють у Тернополі, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Трускавці, Черкасах. Відтепер вони діятимуть разом в інтересах українського кіно.

– Асоціація допомагатиме Держкіно, і ми будемо допомагати фільмкомісіям у розвитку кіноінфраструктури, – говорить представник Держкіно Артем Голосов.

Робота кінокомісій – європейський досвід. В Італії це працює вже 20 років.

– На мою думку, не так важлива економічна сторона, як бажання людей, які хочуть сприяти розвитку кіно і бачити чітку ціль, до якої йдете, – розповів засновник італійської кінокомісії Фабіо Канепа.

За словами представника Спілки кінематографістів України Тараса Ткаченка, Тернопіль став тим «локомотивом», який взявся за ідею, що давно витала в повітрі.

– Українське кіно – це глядач. Якщо він не буде звикати дивитись українське кіно, якщо він не буде співпереживати українському кіногероєві, вся наша діяльність ні до чого, – наголосив голова Асоціації продюсерів України Володимир Філіпов.

Зараз кінокомісії допомагають формувати акторську базу, відшукують нові локації для зйомок, твори для кіносценаріїв. Асоціація, створення якої ініціювали тернополяни, допоможе кінокомісіям України координувати свої зусилля.

Адріана Білецька