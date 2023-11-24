Шахрай видурив у жительки Тернопільщини 79 тис.грн., представившись її племінником

Жінка думала, що допомагає родичу, який служить в Збройних силах України. Проте виявилося, що її ошукав шахрай.

Як встановили поліцейські, до жительки Тернопільського району зателефонував чоловік, який представився її племінником. Голос був схожим і жінка була переконана, що розмовляє зі своїм родичем, який проходить службу в лавах ЗСУ. Чоловік сказав, що йому терміново потрібні гроші і попросив позичити йому в борг.

Після телефонного спілкування вони почали переписуватися у месенджері. Шахрай весь час тримав свою жертву на зв’язку і говорив, що і як потрібно робити. Як наслідок, потерпіла перерахувала декількома транзакціями на вказаний ним рахунок 79 тисяч гривень.

Лише після того, як зв’язалася з справжнім племінником, жінка зрозуміла, що її ошукали та звернулася за допомогою до правоохоронців. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи шахрая та притягнення його до відповідальності.

Правоохоронці вкотре наголошують жителям області проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. Ретельно перевіряйте усю інформацію. Обов’язково попередьте своїх батьків, рідних, сусідів, особливо літнього віку, про такі види шахрайства та застережіть не перераховувати гроші на невідомі рахунки. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.