Шахрайство в Telegram: житель Тернополя втратив понад 11 тисяч гривень

Понад 11 тисяч втратив житель Тернополя після спілкування із невідомим. Потерпілий у соціальній мережі “Telegram” побачив оголошення про продаж запчастин до дрона.

Ще 10 листопада він зв’язався із потенційним продавцем та домовився про купівлю необхідного обладнання.

Аби отримати товар, потрібно було здійснити стовідсоткову оплату. Замовник усе виконав і на вказаний рахунок перерахував 11406 гривень.

Проте запчастин жодних не отримав і 5 грудня написав заяву до поліції.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.