У Тернополі жінка закрилася на балконі і не могла потрапити до квартири

Поліцейський офіцер громади спільно з рятувальниками допомогли жінці, котра опинилася зачиненою на балконі

5 грудня близько обідньої пори поліцейському офіцеру громади зателефонували жителі однієї з багатоповерхівок, що по вулиці Хліборобній в обласному центрі і попросили допомогти їхній сусідці. Пенсіонерка опинилася на відкритому балконі в мороз, бо двері до квартири випадково зачинилися.

Зі слів Назара Микитіна, поспішаючи на допомогу пенсіонерці, він одразу повідомив про випадок рятувальників, адже розумів, що без спеціального обладнання потрапити на високий поверх самотужки йому не вдасться. За декілька хвилин 73-річна пенсіонерка вже була у теплій квартирі.

Тернополянка та її сусіди подякували поліцейському і рятувальникам за надану допомогу.