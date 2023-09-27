Шестеро учнів з Тернопільщини отримуватимуть стипендію Президента України

Вони стали дипломантами всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, а також Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, посівши перші місця на місцевих та обласних рівнях.

Усім цьогорічним учасникам олімпіад була потрібна велика підтримка, адже на їх долю випали особливі випробування. Наші діти змушені були готуватися під час ракетних обстрілів та блекаутів.

Вітаємо усіх наших стипендіатів: Діогена Маркова, Карину Чумак, Дарину Рибчинську, Богдана Барановського, Яну Заяць, Ванесу Пархоменко.

Не зупиняйтесь на досягнутому, будьте цілеспрямованими, наполегливими, мрійте і досягайте нових висот!