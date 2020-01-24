10:02 | 24.01.2020
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Ще один реконструйований ФАП запрацював у Великогаївській громаді

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Упродовж 2018-2019 років згідно з рішеннями Великогаївської сільської  ради  сьомого скликання  від  31 травня   2018 року   №  534 та від  20 лютого 2019 року № 734  проведено реконструкцію спорудженої  у 30-х роках минулого століття будівлі колишнього  фельдшерсько-акушерського пункту  в селі Дичків.

 Роботи  здійснено за кошти субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад    в сумі  1 303 000 гривень  та місцевого бюджету Великогаївської сільської об’єднаної територіальної  громади   у сумі  984 595  гривень. У нових приміщення розміститься фельдшерський пункт  села Дичків Великогаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, офіс старости сіл Дичків та Красівка  з віддаленим робочим місцем фахівця  Центру  надання адміністративних послуг Великогаївської сільської об’єднаної   територіальної громади.

 

На відкриття реконструйованого ФАПу завітав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

 

– Ця подія, без сумніву, є знаменною для мешканців цих сіл та для громади загалом, – наголосив під час урочистостей Віктор Овчарук. – Бачимо ще один приклад  реальних результатів реформи децентралізації в області. Адже головна їх місія – надання якісних послуг населенню. І відсьогодні такі послуги отримуватимуть жителі сіл Дичків та Красівка. Бажаю Великогаївській громаді  подальшого розвитку та процвітання.

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