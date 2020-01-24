На Тернопільщині дають 21 тис. грн на навчання

Однією із дієвих послуг служби зайнятості Тернопільщини щодо сприяння підвищенню конкурентоспроможності краян на ринку праці є видача ваучерів на навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію за вже набутою професією. Для роботодавців – це шанс мати необхідний кваліфікований персонал.

Отримати ваучер на навчання можуть: особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, які не досягли пенсійного віку; військовослужбовці, звільнені у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію; внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. Всі бажаючі повинні мати професійно-технічну чи вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні.

Навчатися за ваучерами можна за 53 професіями та спеціальностями.

На підставі ваучера здійснюється підготовка за професіями та спеціальностями сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти та сільського господарства, соціального обслуговування.

При отриманні ваучера особа самостійно обирає професію чи спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну, дистанційну.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання і не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (21020 грн). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то доплату може здійснити як роботодавець, так і особа.

Цьогоріч в Тернопільській обласній службі зайнятості 104 громадян безкоштовно отримали ваучери на навчання. З них, 99 вже навчаються за професіями: кухар, кондитер, водій навантажувача, електрогазозварник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, підвищують кваліфікацію за спеціальністю «Медсестринство», здобувають неповну вищу освіту за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Харчові технології», «Соціальна робота».

Загалом, з 2013 року за виданими ваучерами зараховані в заклади освіти України 408 громадян Тернопільщини.