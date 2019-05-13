Ще сім релігійних громад на Тернопільщини приєдналися до Православної Церкви України

10 травня 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна підписав розпорядження про затвердження статуту семирелігійних громад, які приєдналися до Православної Церкви України. Процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» пройшли релігійна громади сіл Бриків, Людвище, Гриньківці, Садки, Залужжя, Радошівка і Шкроботівка Шумського району, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Вітаючи духовенство і представників громад цих сіл, очільник області зазначив, що надання Томосу для Православної Церкви України є подією тисячолітньої ваги, яка має значення для всіх православних українців. Степан Барна підкреслив, що жодні суди чи ініціативи певних народних депутатів не будуть перешкодою для процесу створення Помісної Церкви в Україні. Він висловив сподівання, що найближчим часом інші релігійні громади в області наслідують приклад парафій, які перейшли з УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України.

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