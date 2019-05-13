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Часовий калейдоскоп тернопільських вулиць (фото)

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Наше місто пропонує багато досвідів. Завернувши в якийсь із двориків опиняєшся у приватному просторі, де сушиться білизна, потім вийдеш на центральну вулицю — і вже у великому населеному пункті з поспіхом і клопотами.

Зануришся у середмістя — перед тобою забудова минулого й часами позаминулого століть, вийдеш із неї — архітектура минулого століття та атрибути сучасного життя.

 У достатньо творчому настрої ці калейдоскопи із баченого майже як мандрівка в часі. І вона прекрасна.

Анна Золотнюк.

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