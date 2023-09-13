18:50 | 13.09.2023
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Ще три підрозділи поліції Тернопільщини отримали нових керівників

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В відділенні поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції  призначено нового начальника. Посаду обійняв підполковник поліції Павло Богданович Бицка.  До нового призначення поліцейський ніс службу в Підволочиську. 

Відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції очолив полковник поліції Сергій Володимироивч Горяний, який до недавньго часу працював  керівником поліції на Кременеччині.

Полковник поліції Сергій Гаврилюк, який  виконував обов‘язки начальника  відділу  поліції 1 (м. Бережани) з 13 вересня офіційно призначений на керівну посаду.

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