Ще три підрозділи поліції Тернопільщини отримали нових керівників

В відділенні поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції призначено нового начальника. Посаду обійняв підполковник поліції Павло Богданович Бицка. До нового призначення поліцейський ніс службу в Підволочиську.

Відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції очолив полковник поліції Сергій Володимироивч Горяний, який до недавньго часу працював керівником поліції на Кременеччині.

Полковник поліції Сергій Гаврилюк, який виконував обов‘язки начальника відділу поліції 1 (м. Бережани) з 13 вересня офіційно призначений на керівну посаду.