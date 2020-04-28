21:28 | 28.04.2020
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Ще в трьох осіб з Гусятинського району підтверджено COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Згідно з даними Тернопільського обласного лабораторного центру, підтверджено позитивний результат на коронавірусну інфекцію ще в трьох осіб з Гусятинського району.

За даними медиків, один з інфікованих (житель с. Коцюбинці) перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні, стан середньої важкості; двоє інших (мешканці сіл Постолівка та Личківці) перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря, стан задовільний.

На даний час в Гусятинському районі зафіксовано 8 випадків зараження вірусом COVID-19.

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