28 квітня у Чортківському районі виявлено 8 випадків COVID-19: всього інфіковано вірусом 47 осіб

За результатами обстеження на Чортківщині підтверджено нові випадки захворювання COVID-19. Про це повідомляє Чортківська районна рада.

Станом на 28 квітня 2020 року з 48 відібраних зразків ПЛР по Чортківському району зафіксовано 8 позитивних результатів на наявність коронавірусної інфекції в організмі.

Це мешканці м.Чорткова та Чортківського району. Хворі перебувають на самоізоляції вдома. В них прослідковується легка форма перебігу захворювання за станом здоров’я.

Всього людей, по Чортківському району, що захворіли на COVID-19 – 47.

На самоізоляції під контролем сімейних лікарів станом на 27 квітня 2020 року перебуває 96 осіб, які можуть бути носіями інфекції COVID-19, з них нових 10 осіб. За останню добу зі спостереження знято 1 особу, як таких, що завершили термін обсервації.

Поділіться:









