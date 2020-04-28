Ситуація керована, – у Монастириськах розглядають варіанти щодо послаблення карантинних заходів

На 21.00 28 квітня в Монастириському районі всіх виявлених інфікованих коронавірусом – 177 осіб. Про це повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

Кількість інфікованих по населених пунктах:

м.Монастириська – 91,

с.Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),

с.Швейків – 14,

с.Ковалівка – 13 (1 летальний),

с.Гончарівка – 8,

с.Устя-Зелене – 5,

с.Велеснів – 4,

с.Бертники, с.Дубенка, с.Доброводи, с.Задарів – 3,

с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Красіїв, с.Криниця – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Нова Гута, с.Заставці, с.Лука – 1.

В їх числі медперсоналу – 43 (11 лікарі, 32 м/сестри та фельдшери), діти – 7.

Всього обстежено в р-ні – 1133.

Інфікованих від числа обстежених – 15,6%.

Летальність від числа інфікованих – 1,1%.

В Монастириському шпиталі – 31 (2 – важкий стан, 15 – середній, 14 – легкий).

85 інфікованих на самоізоляції (легка форма).

Одужали – 59 (в т.ч. лікарі – 8, медсестри – 17, діти – 3).

За словами Павла Дроня, ситуація в районі керована. Зараз районний штаб працює над розглядом варіантів щодо послаблення карантинних заходів. Пора відновлювати економічне підприємництво та наповнювати бюджет, – каже чоловік.