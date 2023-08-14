19:17 | 14.08.2023
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Ще вісім шкільних автобусів отримала Тернопільщина

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Ще вісім шкільних автобусів отримала Тернопільщина до початку нового навчального року.

Новий транспорт вже поїхав у Борсуківську, Залозецьку, Бережанську, Кременецьку, Скориківську, Трибухівську, Лановецьку й Монастириську громади.
З початком повномасштабного вторгненення Тернопільщина виділила кілька десятків автомобільних транспортних засобів для евакуації населення з окупованих територій.

В рамках гуманітарної допомоги наша область поповнила шкільний автопарк на 39 автобусів. Готуємося до нового навчального року, й відновлюємо шкільний автопарк.

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