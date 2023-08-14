Ще вісім шкільних автобусів отримала Тернопільщина до початку нового навчального року.

Новий транспорт вже поїхав у Борсуківську, Залозецьку, Бережанську, Кременецьку, Скориківську, Трибухівську, Лановецьку й Монастириську громади.

З початком повномасштабного вторгненення Тернопільщина виділила кілька десятків автомобільних транспортних засобів для евакуації населення з окупованих територій.

В рамках гуманітарної допомоги наша область поповнила шкільний автопарк на 39 автобусів. Готуємося до нового навчального року, й відновлюємо шкільний автопарк.