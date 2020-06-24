На час карантину змінено режим роботи Головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області

Встановлено початок робочого часу о 10 годині 00 хвилин. Кінець робочого часу у понеділок, вівторок, середу, четвер – о 19 годині 00 хвилин, п’ятницю – о 17 годині 45 хвилин. Обідня перерва – з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин.

Прийом та обслуговування відвідувачів буде проводитися у понеділок, вівторок, середу, четвер з 10 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин. У п’ятницю з 10 години 00 хвилин до 17 години 45 хвилин.

Просимо дотримуватися обмежень, які діють під час карантину. Обслуговування проводиться тільки за умови використання індивідуальних засобів захисту.