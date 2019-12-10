Кременчанка Ельвіра Наголюк розповіла про участь у романтичному реаліті-шоу “Хочу заміж”

У вересні 2019-го року на телеканалі “Тернопіль1” стартувало романтичне реаліті-шоу “Хочу заміж”. 29-річний холостяк, тернополянин Іван Гут протягом трьох місяців проєкту обирав собі майбутню дружину.

Тернополянин Іван Гут, холостяк реаліті-шоу “Хочу заміж”

“Молодий, елегантний, заможний холостяк” — звучало в цей час з телеекранів. Він довго шукав ту єдину, з якою зміг би розділити своє майбутнє. Не знайшовши її, свій вибір чоловік довірив психологині та ведучій проєкту Юлії Порохняк, яка зі ста претенденток підібрала для нього десять найкращих. Про це вона каже на початку першого випуску шоу, – пише КременецьCity.

Однією з обраних стала 21-річна кременчанка Ельвіра Наголюк. Студентка двох факультетів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка прийшла на проєкт тому, що більше за все мріє мати велику родину. Ельвіра увійшла у першу п’ятірку, але не перемогла в проєкті. Тим не менше, участь у шоу для неї — досвід, за який вдячна долі. Кременчанка розповіла нам про участь у проєкті та свою історію.

Ельвіра Наголюк, учасниця телешоу “Хочу заміж”. Світлини з особистого архіву учасниці

У мене є син від першого шлюбу. Його звати Валентин і йому 4 роки. Я дуже рано вийшла заміж, у 17 років. З першим чоловіком не склалося, але я дуже хочу заміж. Це мене спонукало взяти участь у проєкті. Про нього знала лише моя мама та подруга. Особливо підтримувала мене мама і під час моєї відсутності наглядала за моїм синочком.

Саме любов до психології, яку я вивчаю у виші, допомогла поводити себе на екрані легко і невимушено під час зйомок. Від початку емоції були неймовірні, інколи зашкалювали, бо до кінця було в таємниці, хто ж саме буде тим холостяком, і коли дівчата вперше побачили головного героя проєкту, були в захваті. Представляючи себе, холостяк розповів про те, яку жінку шукає, що вона повинна бути приємною, веселою, емоційною і жіночною, певною мірою наївною, наділеною жіночою мудрістю з віртуозним поглядом у майбутнє, щоб у них збігалися життєві цінності і вона підтримувала його у всіх його починаннях. Своїми сильними сторонами Іван назвав цілеспрямованість, комунікабельність.

Потім холостяк запросив кожну з претенденток на особисту зустріч в неймовірно красиве місце, де мав змогу детальніше дізнатись про дівчат. Кожна з учасниць вражала холостяка своїми словами та вчинками, намагалась максимально привабити його і залишити приємні спогади про себе. Хтось дарував подарунки. Моїм подарунком були символи нашого міста та запрошення відвідати історичний Кременець.

Світлини з особистого архіву Ельвіри Наголюк

Були й особливі моменти на шоу: перший дотик, усмішки та паузи, а також відверті зізнання. Далі були загальні та індивідуальні побачення з холостяком у різних закладах Тернополя та інших романтичних місцях міста. Кожної зйомки учасниці не знали, де будуть відбуватися побачення і що їх чекає, тільки попереджали героя про стиль одягу.

У нас з Іваном відбулось три індивідуальних зустрічі. Найбільш неочікуване стало побачення для заняття Fly yoga, де треба було продемонструвати особливості пластики свого тіла. Це дуже екстремально і привабливо. Ще одне індивідуальне побачення відбулося в художній студії — майстер-клас з малювання спільної картини з Іваном.





Світлини з особистого архіву Ельвіри Наголюк

За умовами участь у шоу учасницям не оплачували. Поїздки на зйомки та вбрання, окрім першого та останнього випуску, відбувалися за власний рахунок.

Не обійшлося і без історій за лаштунками проєкту. Цікаві і емоційні події між дівчатами, звичайно, відбувалися і поза кадром. Тому що, не дивлячись на намагання бути коректними і солідарними одна з одною, всі відчували боротьбу і велике бажання перемогти, тому між нами виникали конфлікти. Дівчата суб᾽єткивно оцінювали своїх опонентів, пліткували та засуджували.

Я не перемогла у проєкті, але участь у ньому додала мені досвіду у спілкуванні з іншими, це була можливість продемонструвати свої сильні сторони, стати сміливішою. Це те, чого мені не вистачало також.

Шоу вже завершилося. Переможницею і обраницею Івана стала інша дівчина. Зараз вони відпочивають у Єгипті. Це якраз той приз, який отримала пара після завершення шоу. Але на цьому зйомки всього проєкту ще не завершились. Попереду пост-шоу проєкту, яке відбудеться після повернення пари із відпочинку.