Школа-інтернат у Бережанах може стати профільним ліцеєм

24 червня у Тернополі відбулося чергове засідання міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей при обласній державній адміністрації. Розглядалися питання щодо трансформації Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання.

У засіданні міжвідомчої робочої групи взяли участь Ольга Горяженко, керівник експертної групи з питань деінституціалізації дитячих інтернатних закладів Мінсоцполітики, Тамара Головко – консультант з питань супроводу впровадження планів трансформації інтернатних закладів у вибраних регіонах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» Мінсоцполітики та інші. Провели засідання співголови робочої групи Світлана Беспоповцева та Любомир Крупа.

Експерти проєкту «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» презентували проєкт плану трансформації Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання, концепцію реформування якої представлено і схвалено ще на початку червня цього року на засіданні міждисциплінарної комісії. Даний заклад має усі підстави у перспективі функціонувати як ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Інформаційною базою для підготовки плану трансформації Бережанської школи-інтернату є дані, отримані в результаті комплексної оцінки закладу, а саме: аналіз контингенту учнів школи-інтернату та оцінка потреб вихованців, які перебувають у закладі цілодобово (на момент підготовки проєкту плану трансформації на цілодобовому перебуванні у інтернаті знаходилося 72 хлопці і 48 дівчат); оцінка сімейного середовища та ресурсів громад за місцем проживання батьків вихованців; аналіз складу та кваліфікації персоналу; оцінка приміщень та матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення та ефективності використання ресурсів у закладі.

Важливим елементом в контексті методологічної та нормативної складової прийняття рішення щодо моделі трансформації Бережанської школи-інтернату став Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, який визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Учасники засідання відзначали, що перед командою з трансформації стоять досить складні та амбітні завдання. По-перше, необхідно мобілізувати ресурси для створення до 2024 року ліцею, який би забезпечував профільне навчання для старшокласників. По-друге, потрібно за цей же період вирішити проблеми реінтеграції в сімейне середовище сьогоднішніх вихованців закладу, значна частина яких (20 дітей) є дітьми, позбавленими батьківського піклування. Приблизно стільки ж дітей мають батьків, які не можуть або не хочуть забезпечувати догляд власних дітей. Крім цього, більшість нинішніх вихованців мають особливі освітні потреби і мають продовжити навчання в інклюзивних класах за місцем проживання. Основна відповідальність за досягнення першого завдання лягає на плечі освітян. Що стосується другого завдання, то рушієм його досягнення є органи опіки та піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб, фахівці з соціальної роботи ОТГ, районів і міст, де проживають сім’ї цих дітей.

Зокрема, планом трансформації передбачено, що для забезпечення реінтеграції дітей і попередження влаштування нових вихованців до закладу у громадах необхідно створити не менше 2 патронатних і 4 прийомних сімей, 2 ДБСТ для дітей із сімейних груп і 1 МГБ для дітей старшого шкільного віку, які мають менше шансів на влаштування у сімейні форми виховання. Важливою передумовою зменшення залежності громад від інтернатного закладу є введення посад фахівців з соціальної роботи, які будуть організовувати надання підтримки сім’ям з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини.

На засіданні експерти зазначили нагальну потребу у розвитку інклюзивної освіти у Бережанській ОТГ і Бережанському районі. Усі учасники визнали, що багаторічне функціонування Бережанської школи-інтернат гальмувало розвиток інклюзії в місті і районі. Як правило, діти з особливими освітніми потребами направлялися до інтернату, який мав певний іміджбази інклюзивного навчання. У закладі дійсно є кваліфіковані спеціалісти, які можуть надавати методичну допомогу у запроваджені інклюзії в навчальних закладах району або перейти туди на роботу.

План трансформації буде впроваджуватись в 3 етапи, кожний з яких містить завдання по зазначених напрямках та індикатори виконання. Затвердження плану трансформації внесено до порядку дня сесії Тернопільської обласної ради, яка має відбутися на початку липня 2020 року.

Нагадаємо, що розробка планів трансформації відбувається у рамках проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи підтримки населення України», що впроваджується у партнерстві з Тернопільською обласною державною адміністрацією за сприяння Світового банку. Тернопільська область є одним із 4-х пілотних регіонів, де відбувається реформування інтернатних закладів.