Школярі зі Збаража подарували в бібліотеку незвичну писанку (Фото)
Другокласники Нової української школи Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №1 передали у місцеву бібліотеку писанку, виготовлену із пластикових корків.
- Ось таку креативну писанку, виготовлену власними руками, подарували нам другокласники НУШ Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №1 (2А клас Наталія Флінта), – розповіли у Збаразькій централізованій бібліотечній системі. – А ще 3 травня, у Всесвітній День Сонця, читали про Сонце – найближчу до нашої планети зірку, завдяки якій існує життя на Землі, багато спілкувалися, обговорювали почуте та прочитане і , звичайно – малювали.
загрузка...