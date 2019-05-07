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Школярі зі Збаража подарували в бібліотеку незвичну писанку (Фото)

Irena 0 View Прокоментуй!

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Другокласники Нової української школи Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №1 передали у місцеву бібліотеку писанку, виготовлену із пластикових корків.

  • Ось таку креативну писанку, виготовлену власними руками, подарували нам другокласники НУШ Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №1 (2А клас Наталія Флінта), – розповіли у Збаразькій централізованій бібліотечній системі. – А ще 3 травня, у Всесвітній День Сонця, читали про Сонце – найближчу до нашої планети зірку, завдяки якій існує життя на Землі, багато спілкувалися, обговорювали почуте та прочитане і , звичайно – малювали.
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