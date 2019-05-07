На Тернопільщині завершився обласний фотоконкурс

З 04 по 29 квітня 2019 року Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” провів обласний фестиваль ранкової зарядки “Рух заради здоров’я” з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, в якому взяли участь 6674 учасники. Під час фестивалю оголошено обласний фотоконкурс ранкової зарядки. 149 надісланих світлин опубліковано на сторінці ТОЦФЗН “Спорт для всіх” мережі фейсбук (https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/). Фотографії переглянули 44128 відвідувачі.

Трійка призерів за умовами проведення фотоконкурсу визначилась за кількістю вподобань(лайків), які глядачі ставили під світлинами, що сподобались, також конкурсне журі визначило ще три призера.

За кількістю “лайків” призові місця розподілились:

1 місце – НВК”Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.- гімназія ім.С.Балея”, Радецька Юлія.

2 місце – Збаразька школа-інтернат, Роговська Анастасія.

3 місце – Байковецька громада, Зварич Соломія.

За підсумками конкурсного журі призери:

1 місце – Чортківська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю №3 І-ІІІ ступенів ім.Р.Ільяшенка.

2 місце – Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

3 місце – Тернопільський національний педагогічний університет

ім. В. Гнатюка.

Переможці та призери обласного фотоконкурсу присвяченого фестивалю ранкової зарядки “Рух заради здоров’я – 2019” з нагоди Всесвітнього дня здоров’я отримають призи від Тернопільського обласного центру фізичного здоров я населення “Спорт для всіх”, а усі учасники будуть нагороджені грамотами.

Тернопільський обласний центр фізичного здоров ‘я населення “ Спорт для всіх” висловлює щиру подяку організаторам, авторам та учасникам:

Чортківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6.

Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ступенів..с.

Теофіпілка,Коваль Максим.

с. ТеофіпілкаСтепанчук Мар’яна.

Настасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Ракоча Оксана.

Настасівська ЗОШ І-ІІІ супенів.,Дзюбак Ірина.

Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Дублін Сергій.

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №3.

Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області.

Горожанська ЗОШ І – ІІІ ст.

Дошкільний навчальний заклад №6 м. Чортків.

Дошкільний навчальний заклад № 7 “Пролісок” м. Чортків “Сонячна дружба” (молодша група).

Дошкільний навчальний заклад № 7 “Пролісок” м. Чортків “Весняні жучки” (середня група).

Дошкільний навчальний заклад № 7 “Пролісок” м. Чортків

“Яскравий ранок” (старша група).

Чортківська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю №3 І-ІІІ ступенів ім.Р.Ільяшенка.

Дошкільний навчальний заклад № 9 “Золотий ключик” м.Чортків.

Кордишівський НВК.

Дошкільний навчальний заклад №1 “Золота рибка”, м.Чортків.

НВК”Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.-гімназія ім.С.Балея”,Радецька Юлія.

Кам’янківська ЗОШ l-lll ступенів.

Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Хома Марта.

Шумбарський НВК “ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ”.

НВК “Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”,Ткачук Анастасія.

Кам’янківська ЗОШ І – ІІІ ступенів,Капеняк Світлана.

Дошкільний навчальний заклад №3 “Веселка” м.Чортків.

Гадинківська ЗОШ,Перун Ганна.

НВК “Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ”,Получин Віталій.

Байковецька громада,Зварич Соломія.

Збаразька ЗОШ І-ІІІст. №2 імені Івана Франка,Герасимчук Вікторія.

Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Романишин Юлія.

Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Борщівський будинок дитячої творчості,Гарбуз Тетяна.

Шумський ліцей,Середзінська Оксана.

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.

Великодедеркальска загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,Ковальчук Ярослав.

Великодедеркальска загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Данилюк Тетяна.

ТНВК №28.

ТСЗШ І ступеня повного дня з поглибленим вивченням основ економіки,

Притула Ірина.

Загірцівська ЗОШ,Слободюк Катерина.

Шумська ЗОШ №1,Ольховенко Ольга.

Збаразька школа-інтернат, Роговська Анастасія.

ТНВК – 7 м. Тернопіль,Франзовська Ганна.

Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озеряни Борщівський район,Бажовський Ігор.

Соборненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира Гарматія.

Мушкатівська ЗОШ.

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №18.

Тернопільський навчально – виховний комплекс №28,Гімла Катерина.

Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Прошова”.

Сова Андрій.

Коцюбинецька ЗОШ I-III ст.,Лахман Олег.

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №22.

Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ст.,Марцинков Руслан.

Скалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Пшенишин Павло.

Городницька ЗОШ І-ІІ ступенів.

Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ст.,Кіндзер Руслан.

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №23.

Гусятинська ЗОШ І-ІІІ ступенів,Білоус Тарас.

Грабовецька школа.

Тернопільська спеціалізована школа №5,Шмур Софія.

Великогаївська школа.

Тернопільська спеціалізована школа №5,Марковецька Діана.

Дичківська ЗОШ.

Тернопільська спеціалізована школа №5,Судорик Катерина.

Скоморохівська школа Тернопільського району.

Тернопільська спеціалізована школа №5,Думанський Ілля.

Тернопільський дошкільний навчальний заклад №15.

СЗОШ І-ІІІ ст. смт Залізці.

Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,Стецюк Наталя.

Залозецький дитячий садок,Древняк Ольга.

Теребовлянська ЗОШ І-ІІ ст. №2,Королюк Ярослав.

ТСШ №7,Вінніков Віталій.

Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”, Кір’якіді Людмила.

Управління фізичної культури та спорту,Рудницький Павло.

Обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” планує організувати проведення фотоконкурсу з травня по серпень цього року під час

Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей в літній канікулярний період та заходів в оздоровчих таборах “Олімпійське літо”.

Гикава Олена, т.52 03 53.

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