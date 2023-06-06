Штучний інтелект наступає: які професії можуть зникнути через розвиток ШІ

Написати листа, грамотно перекласти текст, знайти та проаналізувати інформацію в інтернеті – базові щоденні задачі за нас вже успішно виконує штучний інтелект. Справжній фурор серед користувачів справив чат GPT – чат-бот зі штучним інтелектом. На його основі вже існують програми із розвитку бізнесу, фрілансерської діяльності, тощо. Ця програма вже 3 місяці доступна і в Україні.

Розвиток штучного інтелекту (ШІ), певні аналітики, в перспективі 10-20 років може стати не лише корисним, а й небезпечним для людства. Зокрема, замінити та автоматизувати десятки професій. За прогнозами аналітиків інвестиційної компанії Goldman Sachs, в найближчі десять років штучний інтелект може призвести до втрати 300 мільйонів робочих місць в усьому світі. Які професії можуть зникнути першими та існуванню яких штучний інтелект не загрожує – розбирались у Центрі громадського моніторингу та контролю.

Топ–5 професій в небезпеці

Згідно з дослідженнями Всесвітнього економічного форуму, до 2027 року автоматизуватись можуть до 47% операцій, тож розв’язати математичну задачу чи написати сюжет для фільму можна буде за лічені секунди. Аналітики склали список професій, автоматизація яких може відбутись найшвидше, і, як наслідок – цих фахівців замінять роботи.

Математики. Найвразливіша перед впливом штучного інтелекту професія.

Штучний інтелект вже може розв’язувати рівняння, знаходити причинно-наслідковий зв’язок та обчислювати великі масиви даних.

Усні та письмові перекладачі

У вже звичний нам Google Translate, що вміє перекладати стами мовами, також інтегрували ШІ. Система швидко розвивається. Також програмісти створили системи розпізнавання акцентів та голосового перекладу. Якістю та художністю перекладу дивує і той самий чат GPT. Штучний інтелект інтегрували і у додатки для вивчення іноземних мов (як-от Duolingo).

Вчителі

Формат освіти у всьому світі стрімко змінюється: особливо помітно це стало після початку епідемії коронавірусу, коли учні та студенти всього світу масово перейшли на онлайн-навчання. Освітній процес дуже швидко автоматизувався: лекції перейшли із лекційних залів до залів онлайн-конференцій, а основним способом вивчення нового матеріалу стала самоосвіта. Тренд на самоосвіту і далі розвиватиметься, прогнозують вчені. І допомагатимуть у цьому програми на основі ШІ, які перевірятимуть виконання завдань та стануть справжніми асистентами живим викладачам, а у майбутньому зможуть і зовсім замінити частину з них.

Поети, сценаристи, журналісти

Штучний інтелект із його розвитком набуває здатності не лише логічно мислити, а й креативно створювати художні образи. Чат-боти вже масово впроваджені у креативній індустрії: від маркетингових агенцій до Голлівудських кіностудій. Тож, сценаристи та письменники вже відчули вплив ШІ на свою професію, та навіть вимагали припинити впровадження його у своїй галузі. Приміром, Гільдія письменників США страйкувалаіз вимогою до Альянсу продюсерів кіно й телебачення США не впроваджувати ШІ у написанні сценаріїв.

Контент-модератори

Робота контент-модератора покликана зробити наповнення веб-сайтів та соцмереж етичним та безпечним. Нерідко представникам цієї професії доводиться протягом багатьох годин переглядати чимало чутливого контенту. Модерація контенту, певні експерти, вже незабаром може виконуватись штучним інтелектом, що розрізнятиме образи та неприйнятні зображення.

Професії, що збережуться

Найбезпечнішими, з точки зору незамінності штучним інтелектом, на думку Мартіна Форда, автора книги “Правило роботів: як штучний інтелект змінить все”, є професії, пов’язані із глибокою взаємодією між людьми. Це, зокрема, медсестри, журналісти-розслідувачі, бізнес-консультанти, психологи та психотерапевти.