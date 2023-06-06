Ректором ЗУНУ вперше в історії вишу стала жінка

Сьогодні у ЗУНУ відбулися вибори ректора. Новим керівником вперше в історії цього вишу стала жінка. Як стало відомо “Терміново” з власних джерел в університеті, абсолютною більшістю голосів перемогла науковиця у фінансовій галузі, докторка економічних наук, професорка, проректорка з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародної діяльності Оксана Десятнюк. Саме її висунули кандидатом колеги та студенти. Як розповіли у ЗУНУ, Оксана Миронівна до посади ректора пройшла усі кар`єрні щаблі, починаючи із студентки цього університету.

У своїй передвиборчій програмі кандидатка на посаду ректора керувалася гаслом “Кожен має робити свою справу – віддано, щиро, наполегливо, не заради себе, а на благо усіх”.





Оксана Десятнюк народилася 27 липня 1970 року в місті Самбір на Львівщині. Після закінчення школи, з 1985 р. до 1988 р., здобувала освіту у Львівському фінансовому технікумі. Продовжила навчання в Тернопільському інституті народного господарства (нині — Західноукраїнський національний економічний університет) на фінансово-економічному факультеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», який закінчила у 1992 році, отримавши диплом з відзнакою.

Свою науково-педагогічну діяльність Десятнюк розпочала 1 серпня 1992 року на посаді викладачки кафедри економіки, обліку і контролю у невиробничій сфері ТІНГу, а з 20 квітня 1999 року — на посаді старшого викладача цієї ж кафедри, з 2001 року — доцентка кафедри податків та фіскальної політики.

У період з 2010 до 2013 року Оксана Миронівна виконувала обов’язки завідувачки кафедри фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу, на той час уже Тернопільського національного економічного університету. З серпня 2013 року по червень 2018, Оксана Десятнюк — директорка Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ТНЕУ.

1999 року захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук — «Облік і внутрішній аудит основних засобів: організація та методика». У 2002 році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри податків та фіскальної політики. 2010 року захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук — «Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України».

З 2013 року Оксана Миронівна — професорка кафедри податків та фіскальної політики, готує молоду українську наукову еліту, під її керівництвом успішно захищено 1 докторську та 10 кандидатських дисертацій. Десятнюк Оксана Миронівна має значний науковий доробок: опублікувала понад 200 навчально-методичних і наукових праць, серед них — 23 монографії, більше ніж 20 підручників і навчальних посібників, понад 70 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.