Сім кіл пекла: як медикам довести інвалідність через COVID-19 та хто відповість за втрачене здоров’я. Історія з Тернопільщини

Від початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли понад 3,5 тисячі медиків. 80% із них – досі лікуються. І ось не так давно Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачила виплати медичним працівникам, які отримали інвалідність через коронавірус. Бо хвороба може дати ускладнення, ми всі розуміємо. Потрібний закон, важливий, і добре, що його ухвалили, але…інвалідність ще треба довести. Наскільки це реально, ми вам покажемо на прикладі історії однієї медсестри. Яка перехворіла коронавірусом і тепер не може дихати самостійно. Вона живе на Тернопільщині у Монастириськах. Це її подвір’я, а це сходи, погляньте, якими жінка не може зараз ходити. Наша героїня не виходить надвір, бо під’єднана до кисневого балону, а він, відповідно, до розетки. Уявляєте, стан цієї медсестри, яка втратила здоров’я і тепер ще має доводити державі, що захворіла на роботі. Інакше грошей не буде. Сім кіл пекла. Як довести інвалідність через коронавірус?

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