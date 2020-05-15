Друга хвиля захворюваності на COVID-19 неминуча, – головний санітарний лікар Тернопільщини Оксана Чайчук

Час у якому ми зараз живемо, сповнений особливої небезпеки, тривоги, застороги і, звісно ж, праці – напруженої праці тих, хто через пандемію чуми ХХІ століття, коронавірусу, виявився на передовій запеклої боротьби за здоров`я та життя мільйонів наших співгромадян. Що ж маємо тепер? І чого очікувати завтра? – з такого простого й банального розпочинає розмову ЧортківСіті.

«Плато епідемії триватиме ще три тижні, потім настане спуск»

– Оксано Тимофіївно, нині до лексикону спеціалістів медичної галузі, та й медійників, які коментують перебіг подій, додалось поняття «плато». Що воно означає і чому домінує саме тепер?

– Поясню. Плато – це рівномірна захворюваність, що спостерігається протягом певного періоду часу, – без стрибків вгору-вниз. Його позитив у тому, що ми переводимо захворюваність, так би мовити, у хронічну форму. Вона протікає легко, без якихось ексцесів, без гострих періодів. Спочатку плато спостерігалося в нас від початку запровадження карантину до Вербної неділі. Потім і відзначення Вербної неділі, й Великодня посприяли багатьом контактам. І ми відразу побачили стрибок догори, пік. Тепер знову переводимо оці гострі піки в хронічну форму.

– Попередженням, умовлянням – чим ще?

– Насамперед – послідовними карантинними заходами, які, наголошую, ще тривають! Обмеженням масових заходів, зібрань, співпрацею зі священнослужителями, що застерігають своїх парафіян. Масовим обстеженням людей – перш за все контактних осіб.

Фото Любомира Габруського

– І в підсумку результати втішні?

– Погляньмо: в тому ж таки періоді – до Вербної неділі в середньому протягом доби ми діагностували 20-25 випадків захворювання на COVID-19. Потім пішли стрибки – 40-50, навіть 70 випадків щодоби. Тепер ми знову плавно перейшли в плато: 20, 18, 16, 14 – ось такі цифри. І це спостерігатиметься тривалий час, бо інфекція – цікава, нова. Колективний імунітет ще не вироблений, люди хворітимуть. Але чим довше інфекція спостерігається на одній території, тим більше вірус мутує, слабне. І тому захворювання протікає в легкій формі.

«Хворіють здебільшого у безсимптомній формі»

– Тобто можна підсумувати, що чим довше триває плато, тим краще?

– Так, бо вірус слабне. І більше людей набувають імунітету, але хворіють здебільшого в безсимптомній формі.

– Але ж, з іншого боку, можливо, така форма більш небезпечна? Хворих важче виявити, проте вони контактують з кимось і, самі того не підозрюючи, інфікують інших. Чи не так?

– Безсимптомну форму можна розглядати по-різному. Для самого пацієнта, який переносить хворобу безсимптомно, це добре: адже він не відчуває ніякого дискомфорту. А для оточуючих це, звичайно, небезпечно: адже він є носієм інфекції і виділяє вірус у зовнішнє середовище, чим сприяє зараженню інших осіб.

– І що ж тоді чинити епідеміологам – у такій мало контрольованій, загалом-то, ситуації?

– Кожен з хворих заражає певну кількість осіб. І одна з них все-таки буде симптомною. Відштовхуючись від неї, і встановлюються контакти, відслідковується епідемічний ланцюжок, в якому виявляється багато суто безсимптомних форм захворювання. Тому-то й треба дуже щільно працювати по контактах.

«Тестуємо в межах 500-600 осіб щодоби»

– Оксано Тимофіївно, зараз часто доводиться чути закиди, що, мовляв, кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 нижча через те, що проводиться мало тестів. Справді так?

– Я б не сказала. Навпаки, кількість осіб, що тестуються, зросла. Відповідно до наказу МОЗ України збільшено контингент тих, хто підлягає необхідному тестуванню. Якщо раніше ми тестували тільки людей з підозрою на захворювання і тих, що перебували в тісному контакті з ними, то тепер тестуємо всіх медиків, пацієнтів, що йдуть на планові операції, онкохворих, які потребують хіміотерапії. Тестуємо й приватників, які розпочинають роботу, наприклад, спеціалістів приватних медичних клінік, стоматологів, працівників косметологічних кабінетів – тобто всіх, хто перебуває чи перебуватиме в тісному контакті з людьми. Зараз проводимо по області мінімум 400 тестів на добу, а здебільшого – в межах 500-600.

– Прокоментуйте, будь ласка, цифри по своєму рідному району. Адже вже тривалий час поспіль щодо числа захворілих на COVID-19 на Чортківщині – суцільні нулі.

– Це ж добре! Усе залежить від того, як спрацює медицина на місцях. Якщо вона на своєму місці, то, звичайно, буде й мало контактів, і мало хворих. Тому це є рутинна робота як епідеміологів, профілактичної медицини, так і медицини лікувальної. Повторюся: за тим, як прослідковується захворюваність на території, чітко видно роботу медиків. Зрештою, не тільки медиків, а й усіх органів влади, які віддають належне цій роботі.

«У нас найнижчий відсоток летальності»

– Оце тепер через Інтернет, друковані ЗМІ, телевізію випадає чути з уст компетентних осіб коментарі щодо подальшої активізації виходу з карантину: мовляв, вона настане тоді, коли кількість тих, хто одужав, випереджатиме кількість захворілих. Коли це трапиться, Ваш прогноз?

– Хочу наголосити, що в Тернопільській області і так досить хороші показники. Якщо на сьогодні в нас зареєстровано 1028 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, то на них припадає тільки 20 летальних випадків. Це дуже низький відсоток. І видужало в нас 364 особи. Це багато. У нас щодня одужує 30-40, навіть 50 осіб.

Фото Любомира Габруського

– А додається хворих небагато?

– Наприклад, за минулу добу було семеро позитивних. На Тернопільщині справді найкращі показники по одужанню і найнижчі по летальності (смертності).

– Оксано Тимофіївно, але чи не загрозливо це іншими наслідками? Адже, що там не кажіть, позитивна статистика, повторювана раз у раз, діє заспокійливо, розслабляюче і мимоволі мотивує народ не зважати на якість там «вигадані», «перебільшені» карантинні застереження.

– Це – закономірне явище. Людина – така істота, яка здатна до звикання. Ми вже два місяці чуємо про карантин, про проблеми, з ним пов’язані. Люди до цього адаптуються і звикають. Проте розслаблятися ще зарано. Сонце, природа, спілкування з друзями – звичайно, все це вабить нестримно. Але треба не забувати досвід інших країн – Італії, Іспанії, США: що там було і поки що не подолано. Досі люди вимирають сім`ями. Ми повинні все-таки дбати про власне здоров`я.

«Витримка плюс точність»

– Мені особисто запам`ятався фрагмент одного з телесюжетів новин, як молодий лікар, вдягаючись в захисні обладунки перед чергуванням, благав на камеру хоча б на йоту відчути важкість перебування в тому «мундирі» впродовж …надцяти годин, надаючи допомогу хворим на COVID-19. Відчути і не порушувати карантинних норм, потерпіти ще трохи…

– Я повністю підтримую того лікаря! Скептиків, які спілкуються зі мною і заявляють, що це все – надумана проблема, запрошую прийти до нас у вірусологічну чи лабораторію особливо небезпечних інфекцій Тернопільського обласного лабораторного центру, де проводяться дослідження на коронавірусну інфекцію, і побачити, в яких умовах працюють люди. Робочий день у лікарів-вірусологів та їх лаборантів триває впродовж 16-ти, а деколи навіть 18-ти годин.

– І весь цей час – в захисних костюмах?

– Неодмінно. Захисні костюми: комбінезони, окуляри, респіратори, дві пари рукавичок, бахіли. І то не тільки одяг, то є ще боксовані палати, тобто приміщення, де закритий простір, постійна робота з апаратами, які видають своєрідний звук, плюс, крім витримки, – надзвичайна точність рухів. На сьогоднішній день це – унікальна професія, яка вже десь була забута. Тепер же вірусологія у всіх на слуху.

«Друга хвиля захворюваності на COVID-19 неминуча»

– Кажуть: бути в Римі і не бачити Папу Римського – хіба можливо таке? Отож: Ваш прогноз надалі. Наприклад, у Китаї, Південній Кореї вже на слуху друга хвиля коронавірусу, йде мова про повернення до жорсткого карантину. Що передбачається в нас?

– Якщо пам’ятаєте, в нашому першому інтерв’ю ви запитували, скільки може тягнутися ця ситуація – карантин. І що я відповіла? До кінця травня – початку червня. І сьогодні кажу: ще два, радше три тижні ми перебуватимемо в цьому плато, а далі почнемо потихеньку знижуватися. Карантин триватиме й надалі, але послаблюватиметься. Тому що захворюваність, як би там не було, все ж знижуватиметься. Але з настанням осені прийде друга хвиля захворюваності на COVID-19. Бо ця інфекція, як і будь-яка інша респіраторна, має періодичність і прив’язана до сезонності.

– Гадаєте, це неминуче?

– Так, неминуче. Тому що в будь-якому випадку матимемо порівняно невисокий відсоток осіб, що перехворіють на COVID-19, та й колективний імунітет ще не сформований.