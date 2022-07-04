Скандал у кременецькій лікарні. Мешканці міста надіються на чесний аудит

В житті кожної людини є необхідність хоч не часто, але звертатись за допомогою до медичних працівників. Кожен вболіває за своє життя, бо воно дане Богом лише раз! Тож дуже боляче, коли це життя попадає в руки недолугим лікарям (хоча помилки можуть бути в кожного, тут зарікатись не можна). В редакцію “Погляду” звернулися мешканці Кременця, яких турбує бардак в місцевій лікарні.

В останні роки в Кременецькій опорній лікарні зажевріли вогники надії, бо почали з’являтись медичні працівники, яким не страшно довірити себе. Кременчани спокійно, з надією, звертались до них і отримували, так потрібні їм консультації, – йдеться у листі.

І що ж ми чуємо? Мудрі, висококваліфіковані фахівці починають звільнятись з нашої лікарні. Постало питання: Чому?. Виявилось, що вся проблема в керівництві закладу. Директор лікувальної установи та його зам забороняють проводити операції тим, хто це може робити професійно, зате призначає головним хірургії лікаря, який оперує і його результатом є цілий шлейф смертей і різних проблем зі здоров’ям пацієнтів. З посад вже пішли і ще підуть висококваліфіковані працівники, а директор підписує з радістю заяви і тримає неуків. Я чогось не розумію? На що і на кого працює керівництво лікувального закладу? – питають мешканці Кременця.

Як йдеться в листі, догани в переддень медика дали трьом лікарям і чотирьом медсестрам за те, що вони використали пластини пацієнта при операції на той час в лікарні пластин закуплено не було. Операційна сестра Тамара Ратинська не розуміє за що її отримала:

По суті і не знаю, я виконала все що мала зробити перед операцією (підготувала інструменти, пластину для хворої). То мене допитували директор та його зам, чи я знаю свої посадові обов’язки? Так і толком нічого не пояснивши.

Також директор лікарні Кисіль П. В. і його зам Козаков Григорій Костянтинович переводили на менші ставки всіх або залякуванням залишитись без роботи, або написання заяв на згоду іншими людьми (дехто з медперсоналу вже написав в прокуратуру). Причому заяви писались заднім числом 31.12 2021, але писали їх 19-20 січня, – йдеться у листі.

Кисіль Павло Васильович відсторонює фахівців від операцій в той час дозволяє оперувати лікарю, в якого вже десятки смертей за два місяці.

На день медика використав на премії близько 2000000 грн, причому отримали їх «угодні» керівнику люди і декілька попало випадково простих мед працівників. Премії у війну.

в сусідній, Шумській громаді, лікарі мають по 1,5 ставки, а наші по 0,5 – 0,75.

Кращих лікарів просто виживає з роботи. Чому?

Громадськість хоче негайного втручання влади, щоб в Кременець їхали лікуватись люди, як і раніше і виліковуватись, а не виїжджати в катафалку.

За словами лікаря-травматолога Андрія Ткачука директор лікарні Павло Кисіль і його заступник Григорій Козаков заборонили йому повноцінно виконувати свою роботу: оперувати (дійшло до того, що родичі хворої телефонували Головку, він – нашому меру Смаглюку А. М, а той вже до директора лікарні і лише тоді був наданий дозвіл. Хвора поступила вранці, а операція почалась о 18.00).

Керівництво зробило всіх лікарів ургентними, тому ми не можемо контролювати повноцінно своїх хворих, бо чергуємо через 4-5 суток). Багато ще є зауважень, – розповідає лікар-травматолог.

За словами Надії Дискантюк, мешканці Кременця хочуть, щоб в лікарні працювали компетентні лікарі, а саме таких директор «з’їдає».

Щоб було нормальне ставлення до пацієнтів, знизити рівень хабарництва. Найголовніше, щоб наша лікарня розвивалась, бо є поки що з ким, але з таким відношенням до професіоналів, нам прийдеться їздити лікуватись в інші громади. До лікаря Ткачука Андрія і лікаря –травматолога Шаюка Юрія зверталась неодноразово, бо в нашій сім’ї з переломами «дружать». Завжди отримувала професійні консультації, навіть і вночі по телефони, перекинувши знімок лікарям. Таких лікарів потрібно берегти і цінувати. Мешканці громади задоволені їх роботою, а от керівництво – знищує і нехтує такими спеціалістами.

Зараз в лікарні працюють аудитори. Кременчани надіються на їхню чесність, прозорість і професіоналізм.

І ніякі премії для працівників, які мають бути їхнім розрахунком, не зіпсують їм репутацію і вони чесно виконають сою роботу. Працівники лікарні – це ваш час! Не бійтесь! А ми вам (громадськість) допоможемо.