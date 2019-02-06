Спортивна кімната, «Бебіленд», «Казкове дитинство» та «Співоче поле калинове»: що запланували у Шумській ОТГ

У рамках бюджету участі у Шумській ОТГ реалізують чотири проекти.

Офіційно оголошені проекти-переможці у рамках бюджету участі Шумської ОТГ. Нагадаємо, що кожен мав можливість подати свій голос за проект, який він хотів підтримати, а їх було двадцять два. Участь у голосуванні могли взяти мешканці шумської громади.

Сумарно віддано 3594 голоси, з них в паперовому вигляді – 2856, електронна реєстрація – 738. Переможцями громадського бюджету Шумської ОТГ на 2019 рік стали чотири проекти, на реалізацію яких виділять 391,02 тис. грн з бюджету міської ради. Крім того, у зв’язку з залишком коштів у сумі 8980 грн, які, у підсумку, виявилися не розподіленими, вирішено спрямувати їх на виготовлення проектно-кошторисних документацій для проектних пропозицій, які цього потребують першочергово, з метою подальшої реалізації за кошти міжнародної технічної допомоги та місцевого бюджету.

Отож, переможцями стали такі проекти:

«Спортивна кімната з тренажерами на території села Потуторів», автор – Мирослава Чуйко, кількість голосів – 393, сума – 100 000 грн.

«Бебіленд (BABYLEND) – ігровий дитячий майданчик», автор – Надія Мартинюк, кількість голосів – 379, сума – 95 970 грн.

«Казкове дитинство», автор – Ірина Ковальська, кількість голосів – 323, сума – 95050 грн.

«Створення культурно-просвітницької зони відпочинку для жителів села Биківці «Співоче поле калинове», автор – Оксана Безух, кількість голосів – 307, сума – 100 000 грн.

Проекти внесені до Програми соціально-економічного розвитку Шумської ОТГ та реалізовані у 2019р.

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